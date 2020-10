Il y a 25 ans, le Canada a failli perdre le Québec

«Le premier ministre m’avait donné comme première priorité: le référendum», souligne-t-il.

En compagnie de son premier ministre et de certains autres de ses collègues du Cabinet, le ministre acadien a participé à ce grand ralliement pour le «non» le 27 octobre 1995.

«C’est clair qu’il y avait beaucoup de préoccupations et essentiellement, c’était le même message: “On vous aime, restez”, se rappelle-t-il. Pour les Acadiens, c’était aussi: “On a besoin de vous”.»

Une démarche délicate

Plus tôt dans la campagne référendaire, Bernard Richard et d’autres politiciens et personnalités de sa province avaient joué un rôle actif avec le camp du «non» en prononçant des discours et en faisant du porte-à-porte, notamment à Rivière-du-Loup et à Rimouski.

Il se rappelle qu’il s’agissait d’une démarche «délicate», réalisant bien qu’il pourrait être mal vu que des gens de l’extérieur du Québec viennent faire campagne sur le terrain.