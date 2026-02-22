IA et conseils médicaux: il y a du chemin à faire

Un test mené avec trois applications d’intelligence artificielle pour mesurer la fiabilité de leurs conseils médicaux révèle qu’elles s’en sortent mieux dans les expériences théoriques… que lorsqu’elles interagissent avec de vrais patients.

Un des problèmes étant que les patients ignorent souvent quelles informations ils devraient fournir au robot.

Pour cette étude, parue le 9 février dans Nature Medicine, des chercheurs en santé du Royaume-Uni et en intelligence artificielle des États-Unis ont voulu comparer non pas le simple pourcentage d’erreurs, mais ce qui se produit lorsque de vraies personnes posent leurs questions.

Docteur Google

La recherche est née d’un vieux constat: s’il y a longtemps que des patients effectuent leurs recherches sur Internet avant d’aller voir leur médecin, l’explosion des applications d’IA risque d’amplifier ce phénomène.

Pour ce qui est des gestes à poser, les IA testées sont arrivées dans la majorité des cas aux mêmes conclusions que les participants qui s’étaient contentés d’une recherche Google: c’est-à-dire soit se soigner à la maison, ou prendre rendez-vous avec son médecin, ou se rendre tout de suite à l’hôpital.