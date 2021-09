L’huile de lavande désoriente le système hormonal des garçons?

Est-il vrai que l’huile essentielle de lavande peut désorienter le système hormonal, surtout chez les garçons? Des études et des mises en garde sur le sujet ont semé le doute au cours des dernières années.

En 2017, le magazine français 60 millions de consommateurs mettait ses lecteurs en garde contre l’utilisation de cette huile essentielle et de celle de l’arbre à thé (Melaleuca alternifolia). Toutes deux sont régulièrement utilisées dans les produits d’hygiène personnelle, dans les détergents et les appareils d’aromathérapie… Bien qu’on les trouve rarement en combinaison dans le même produit.

On les accusait de pouvoir provoquer des déséquilibres hormonaux en agissant comme «perturbateurs endocriniens».

Développement des seins des garçons

La publication a fait beaucoup de bruit, mais elle n’était pas la première à soulever la question.

Dès 2007, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine concluait que la gynécomastie prépubère (développement anormal des seins) chez trois garçons âgés de 4, 7 et 10 ans, coïncidait avec l’utilisation de produits à base d’huiles essentielles. Et que les symptômes de la maladie disparaissaient lorsque ces produits n’étaient plus utilisés.