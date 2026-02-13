Hommage et unité canadienne pour Tumbler Ridge

Mark Carney et Pierre Poilievre ont annoncé qu’ils voyageraient ensemble à Tumbler Ridge pour rendre hommage aux victimes de la tuerie du mardi 10 février et à leurs proches. Tous les chefs de partis fédéraux ont été invités.

La fusillade a eu lieu à l’école secondaire de Tumbler Ridge, dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique. Neuf personnes sont décédées et 27 ont été blessées.

Sept de ces décès étaient dans l’école, six étant des enfants de 12 à 15 ans. Deux autres personnes, le demi-frère et la mère de l’auteur de l’attaque, ont été retrouvés morts dans leur résidence de la petite localité de 2400 habitants.

Dans un point presse, la police a identifié le suspect comme Jesse VanRootselaar, 18 ans, un homme en transition pour devenir une femme. Il a agi seul et des problèmes de santé mentale pourraient être en cause.

«Des parents de Tumbler Ridge ont envoyé leurs enfants à l’école. Certains ne pourront plus jamais les serrer dans leurs bras. […] Je veux que chacun et chacune le sache: le pays est de tout cœur avec vous», a lancé Mark Carney en Chambre, mercredi.