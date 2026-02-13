Hommage et unité canadienne pour Tumbler Ridge

Cette semaine en politique fédérale

Tumbler Ridge
Les drapeaux canadiens sont en berne pendant sept jours à la mémoire des victimes du drame de Tumbler Ridge. Photo: Streetcar Named Keanu – CC 1.0, domaine public
Publié 13/02/2026 par Inès Lombardo

Mark Carney et Pierre Poilievre ont annoncé qu’ils voyageraient ensemble à Tumbler Ridge pour rendre hommage aux victimes de la tuerie du mardi 10 février et à leurs proches. Tous les chefs de partis fédéraux ont été invités.

La fusillade a eu lieu à l’école secondaire de Tumbler Ridge, dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique. Neuf personnes sont décédées et 27 ont été blessées.

Sept de ces décès étaient dans l’école, six étant des enfants de 12 à 15 ans. Deux autres personnes, le demi-frère et la mère de l’auteur de l’attaque, ont été retrouvés morts dans leur résidence de la petite localité de 2400 habitants.

Dans un point presse, la police a identifié le suspect comme Jesse VanRootselaar, 18 ans, un homme en transition pour devenir une femme. Il a agi seul et des problèmes de santé mentale pourraient être en cause.

«Des parents de Tumbler Ridge ont envoyé leurs enfants à l’école. Certains ne pourront plus jamais les serrer dans leurs bras. […] Je veux que chacun et chacune le sache: le pays est de tout cœur avec vous», a lancé Mark Carney en Chambre, mercredi.

La séance à la Chambre des Communes a été ajournée à la période de questions, en signe de respect pour la tragédie.

De son côté, le chef conservateur, Pierre Poilievre, a remercié le premier ministre et affirmé: «Aujourd’hui, il n’y a pas de partisanerie», avant d’offrir l’aide de l’opposition officielle.

«Lorsque nous envoyons nos enfants à l’école, nous nous attendons à ce qu’ils apprennent, rient et, surtout, nous nous attendons à les revoir le soir», a-t-il souligné, affirmant qu’aucun mot ne pouvait apaiser les âmes des proches des victimes, mais que «nous sommes à vos côtés».

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est exprimé en anglais pour offrir ses condoléances aux familles des neuf victimes. «Le Québec n’a jamais été aussi près de la Colombie-Britannique.»

Le chef du Bloc québécois a également offert ses hommages aux deux enfants tués par leur père dans la nuit de mardi à mercredi à Kitigan Zibi, en Outaouais. Ce dernier a retourné l’arme contre lui.

«C’est une journée noire […], nous nous souviendrons», a-t-il conclu, en référence à la devise du Québec.

Tous les partis ont tendu la main pour aider les personnes endeuillées.

L’amendement sur la fin de l’exception religieuse ira de l’avant

Le projet de loi C-9 déposé par le gouvernement libéral a fait couler beaucoup d’encre. Il modifie le Code criminel et crée de nouvelles infractions pour de la propagande haineuse, des crimes haineux et l’entrave à l’accès à des lieux religieux ou culturels.

Divers groupes religieux qui voient C-9 comme dangereux, car certaines définitions larges pourraient criminaliser des manifestations pacifiques ou la liberté de religion.

L’amendement critiqué du Bloc québécois sur la fin de l’exception religieuse devrait «aller de l’avant», a affirmé le chef du parti, Yves-François Blanchet, jeudi, en conférence de presse. Le premier ministre aurait affirmé que l’amendement serait inclus.

L’exception religieuse permet d’invoquer la «bonne foi» pour l’expression sincère de croyances fondées sur des textes sacrés dans les dispositions sur la propagande haineuse.

La suppression de cette exception signifie que les propos religieux ne bénéficieraient plus d’une protection particulière dans le Code criminel.

Gaza, Israël, Palestine
En vertu du projet C-9, certains symboles, dans certains contextes, pourraient être associés à de la propagande haineuse. Photo: capture d’écran

Une première université inuite au Canada en 2030

La communauté d’Arviat, située sur la rive ouest de la baie d’Hudson au Nunavut et qui compte environ 3000 habitants, a été choisie pour accueillir l’Université Inuit Nunangat, dont l’ouverture est prévue en 2030.

Selon Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l’organisme qui représente les Inuit au pays, le projet prévoit l’accueil de 100 étudiants et la création de la première université gouvernée par les Inuit dans l’Arctique canadien, considérée comme un levier de souveraineté et d’autodétermination.

Arviat sera le campus principal, mais d’autres localités du Nord pourraient accueillir des antennes régionales.

Le projet est évalué à environ 200 millions de dollars et a déjà obtenu d’importants engagements financiers, notamment de la Fondation Mastercard et d’organisations inuites. Ottawa devrait également contribuer à hauteur de 50 millions de dollars.

pont Gordie Howe
Le pont Gordie Howe. Photo: Antony-22_CC BY-SA 4

Pont Gordie-Howe: Mark Carney rassure

Lundi, le président des États-Unis, Donald Trump, a menacé de bloquer l’ouverture du pont international Gordie-Howe, qui relie la ville de Windsor, en Ontario, à celle de Détroit, au Michigan.

Il a également affirmé sur son réseau Truth social qu’il attendait une indemnisation de la part du gouvernement Carney pour tout ce que «nous avons donné au Canada».

Le premier ministre Mark Carney a affirmé que la situation sera «réglée», après avoir fait le point avec Donald Trump au téléphone mardi.

Ce dernier dit souhaiter qu’au moins la moitié du pont soit la propriété des États-Unis.

«J’ai expliqué au président que le Canada a payé pour le pont, premièrement. Deuxièmement, c’est une propriété partagée entre l’État de Michigan et le gouvernement du Canada. Et il y a de l’acier américain et des travailleurs américains dans le travail pour le pont. Ce qui est le plus important, c’est l’ouverture du pont, oui, mais aussi le commerce entre le Canada et les États-Unis.»

Donald Trump a affirmé en 2017 que ce pont, alors à l’état de projet, était sur sa liste des projets prioritaires à exécuter.

