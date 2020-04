Hokusai : Cent vues du Mont Fuji

C’est la situation géographique et topographique de ce mont qui lui a valu sa place dans la tradition culturelle japonaise, qui le considère comme un pont entre la Terre et le Ciel.

«Que le mont Fuji soit sacré n’a rien de surprenant», écrit Antony Mason dans Le mont Fuji, montagne sacrée au Japon. «C’est en effet une montagne d’une beauté exceptionnelle, qui attire le regard de très loin: elle est visible de Tokyo, à 100 kilomètres au nord-est.»

«Elle a toujours fasciné les artistes, parmi lesquels le peintre et graveur Hokusai, qui réalisa la célèbre série des Trente-Six Vues du mont Fuji, dans les années 1820.»

Texte célèbre d’Hokusai



Hazan s’explique: «Après la première édition parue en 2008, les trois volumes réunis des Cent vues du Mont Fuji (avec reliure à la japonaise) sont à nouveau disponibles dans un coffret remanié, accompagné d’un livret explicatif qui retrace l’histoire technique et artistique des «Cent Vues», dont chacune est reproduite séparément avec les indications qu’elle comporte.»

Et dans la postface de cette œuvre, Hokusai écrit un texte toujours célèbre: «Depuis l’âge de six ans, j’avais la manie de dessiner les formes des objets. Vers l’âge de cinquante, j’ai publié une infinité de dessins; mais je suis mécontent de tout ce que j’ai produit avant l’âge de soixante-dix ans. C’est à l’âge de soixante-treize ans que j’ai compris à peu près la forme et la nature vraie des oiseaux, des poissons, des plantes, etc.»