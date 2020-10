Heures supplémentaires et solitude sur le campus virtuel de l’Université d’Ottawa

«Je pense aussi aux premières années, pour qui le virtuel sera le premier contact avec l’université… C’est d’autant plus important pour eux, car ils nouent les premiers contacts d’un futur réseau professionnel et apprennent à adopter un comportement de travail. Et via Zoom, c’est compliqué.»

Elle souligne elle-même avoir été «habituée à voir mes collègues, discuter avec eux entre deux cours. En virtuel, j’ai la chance de co-enseigner, mais ce n’est pas le cas de tous. Heureusement, de voir les progrès des élèves et leurs retours positifs reste un soutien qui, je pense, nous donne envie de continuer.»

Des «exceptions» présentes sur le campus

Selon la gestionnaire des relations médias Isabelle Mailloux-Pulkinghorn, qui a répondu à nos questions au nom du bureau du recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa Jacques Frémont, ces 5 000 exceptions qui échapperont en partie à leurs écrans sont des étudiants dont les cours requièrent une composante en présentiel, comme des stages en milieu hospitalier ou du travail en laboratoire.

S’ajoutent à cela des membres de la communauté universitaire qui, par exemple, doivent travailler en présentiel dans un laboratoire avec de l’équipement de pointe.

Les mesures émanant des directives sanitaires des autorités en santé publique (port du masque obligatoire, distanciation physique, mesures d’entretien et de nettoyage augmentées, etc.) sont appliquées pour ces personnes sur le campus.

«L’Université demeure pleinement fonctionnelle malgré l’apprentissage à distance, assure le bureau du recteur. Tous les services d’appui au succès scolaire de nos étudiants sont accessibles.»