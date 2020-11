Hausse fulgurante des thérapies virtuelles en temps de pandémie

Rassemblements limités, arrêt soudain des activités sociales et télétravail forcé sont autant de changements draconiens qui peuvent avoir d’importantes répercussions sur le moral.

«Il est attendu qu’une crise comme celle-ci ait des impacts émotionnels significatifs […] La pandémie de COVID-19 peut augmenter les peurs et les inquiétudes par rapport à notre santé et à celle de nos proches, [nous amener à] remettre en question des choix de vie préalablement établis, modifier certaines de nos habitudes de vie, aggraver certaines maladies chroniques et augmenter la­­­­ consommation d’alcool, de drogues et de tabac», énumère la Dre Kamkar.

La solitude qui pèse lourd

Pour Alain Boudreau, Acadien d’origine et enseignant à l’Université d’Ottawa, c’est davantage le côté social qui est affecté.

«Ce qui est le plus difficile pour moi en temps de pandémie, c’est la solitude et les limitations quant aux opportunités de socialisation. Étant donné que je suis séparé, que mes enfants vivent principalement avec leur mère et que ma famille et mes amis se trouvent au Nouveau-Brunswick, je ne peux pas passer les barrières provinciales pour aller les voir», déplore-t-il.

La pandémie prive également ce sportif amateur de son petit plaisir du jeudi soir. «Ma partie de hockey avec mes collègues de l’Université d’Ottawa tous les jeudis soir était très importante pour ma santé mentale, mais depuis la pandémie, je n’ai plus accès à cette belle activité. C’est très difficile», témoigne Alain Boudreau.