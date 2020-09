Guérir ou creuser les blessures?

Adam et Livia

D’un chapitre à l’autre, on alterne entre le «je» d’Adam et celui de Livia.

Le texte est parsemé de remarques intrigantes: «Quand est-ce que tu vas parler à ton père ? Il ne sait pas que je prépare l’avenir… Je sais que très bientôt, tout sera différent… Je me demande si le destin n’a pas décidé que je le tentais un peu trop, et s’il n’a pas choisi de me mettre à l’épreuve…»

Au milieu de la fête, Adam a l’étrange sensation de ne pas être là où il devrait être et que tout autour de lui est faux. «Je ne sais plus qui je suis, ni où je vais.» Il a le sentiment de s’être menti à lui-même et se dit que le néant refuse de lui venir en aide, qu’une brutale certitude l’assaille, mais que son cerveau refuse de l’accepter.

Secrets

Durant le garden party, Livia fuit un homme de peur de lui casser la figure. Il a 38 ans, il est le mari de sa meilleure amie et le père de la meilleure amie de Marnie, avec qui il a une relation. Livia n’en a pas soufflé mot à son mari. Elle ne lui a jamais dit non plus que leur fille a eu une fausse couche. Les secrets volent bas dans ce roman.

B.A. Paris écrit que «le temps peut guérir les blessures, mais aussi les creuser un peu plus». L’illustration de la couverture, une coupe de vin brisée, illustre bien la fragilité des relations humaines et, surtout, familiales.