Gare aux faux diététistes sur le web

«Une diététiste ne fait pas que prescrire des diètes ou des plans alimentaires. Elle se concentre sur les raisons qui expliquent pourquoi un individu s’alimente d’une telle façon.»

La jeune femme explique que les régimes qui visent à changer un comportement sans le comprendre peuvent être à la fois néfastes et inefficaces.

«Imposer un cadre alimentaire peut faire en sorte que l’alimentation devienne culpabilisante, démotivante, restrictive et non réaliste à long terme. De plus, il peut entraîner des répercussions négatives sur la relation que nous entretenons avec les aliments, notre image corporelle et nous-mêmes.»

Éthique

Mme Bezeau relève de son côté que les diététistes sont éduquées sur un aspect important de la nutrition qui pourrait ne pas être ancré chez les autres «experts».

«Il s’agit de tout le côté éthique, c’est-à-dire comment interagir avec les gens. Que faut-il dire et ne pas dire, faire et ne pas faire. C’est super important», a-t-elle avancé.