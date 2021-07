Gaëtane Verna à la galerie Power Plant: recréer l’éblouissement

«Je suis toutes ces personnes-là», soutient-elle.

«Je viens d’une famille d’immigrants, de parents qui ont travaillé fort, qui m’ont toujours dit “vous n’hériterez pas de grand-chose, mais vous aurez l’éducation”. Et que ce qu’on a dans notre tête, personne ne peut nous le prendre. On ne peut pas voler les idées et les connaissances, et on est toujours en perpétuel apprentissage.»