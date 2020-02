Gaëlle Bovy accompagne les femmes expatriées

Gaëlle Bovy a fait des études d’administration, puis de marketing. Après un début de carrière dans les ressources humaines en Belgique (son pays), où elle perçoit déjà un besoin d’accompagner ses interlocuteurs, elle se lance naturellement dans le coaching de développement pour expatriées à la faveur d’un séjour de 3 ans en Thaïlande.

Désormais établie à Toronto, encore une fois pour suivre son mari, la formatrice lancera le 19 mars – en partenariat avec une collègue psychologue – un atelier en ligne destiné aux mamans et aux femmes actives (inscription ici) sur la manière dont elles peuvent gérer leurs rôles de mère, de femme, ainsi que leur carrière de manière sereine et efficace.

Une passion née très tôt

«Depuis assez jeune je m’intéresse à ces sujets. Je me souviens lire des livres de psychologie et remettre en question le mode de fonctionnement de notre société», dit-elle à L’Express.

À la suite de sa première expatriation en Thaïlande il y a 4 ans, Gaëlle comprend rapidement que le «conjoint suiveur» peut être désorienté.

«J’ai ainsi commencé à me former auprès d’une école internationale de mentorat en ligne. Je souhaitais aider les expatriés, et notamment les femmes expatriées, à reprendre les reines de leur vie durant cette expérience.»