Front Runners Toronto: diversité, égalité, course à pied

Ici se côtoient réfugiés, visiteurs, nouveaux arrivants, cadres supérieurs… «On est tous égaux une fois qu’on met notre maillot et qu’on va courir ensemble dans les ravins».

Rencontre à Montréal

Faire partie du groupe Front Runners, c’est aussi visiter les clubs d’autres villes. Sydney, New York, Paris, Londres, Genève, Chicago… Beaucoup de membres de Toronto ont couru avec des confrères autour du monde.

Au Canada, il en existe dans beaucoup d’autres villes: Vancouver, Winnipeg, Montréal, Québec, Ottawa… Le samedi 17 août 2019, ce sont des membres de Toronto et d’Ottawa qui ont rendu visite aux Front Runners de Montréal, à l’occasion de la Fierté gaie.

Pour l’occasion, des parcours urbains avaient été organisés pour les visiteurs: une marche, une course de 5 km et une course de 10 km.

Face à l’essor grandissant de Front Runners Toronto, Budi, Antoine et les autres membres envisagent de financer de nouveaux projets avec l’argent du club. Entre autres, des séances d’entraînement ou des événements exclusivement féminins.