Frédric Gary Comeau : le hasard fait bien les choses

Diversité à Toronto

C’était la deuxième fois que Frédric Gary Comeau venait au Salon du livre de Toronto, qu’il apprécie particulièrement pour sa diversité d’auteurs.

«Ici, on a accès à une plus grande variété de voix que dans un salon francophone à Québec. Il y a une concentration multiculturelle au sein du public et des auteurs que je trouve très enrichissante: ils sont canadiens et d’origine française, hongroise, iranienne, sénégalaise.»