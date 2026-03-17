Francophonie: 396 millions de locuteurs, une croissance portée par l’Afrique

Le français compte désormais 396 millions de locuteurs et de locutrices dans le monde, contre 321 millions en 2022. Mais derrière les chiffres présentés par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), la prudence reste de mise.

«Réjouissons-nous de ce chiffre», a réagi la secrétaire générale de l’Organisation, Louise Mushikiwabo. Le français devient ainsi la quatrième langue la plus parlée sur la planète, après l’anglais, le mandarin et l’espagnol.

Les résultats de la sixième édition du rapport La langue française dans le monde, publié tous les quatre ans par l’Observatoire de la langue française (OLF) de l’OIF, ont été présentés à Québec le 16 mars.

Le responsable de l’OLF, Mohamed Embarki, a toutefois rappelé que ce n’était «ni un objectif ni un accomplissement», mais un point d’observation.

Et la francophonie minoritaire?

À la question de savoir comment a évolué le poids démographique des francophones en situation minoritaire, Mohamed Embarki répond qu’en général, «les données dans les pays du Nord évoluent très faiblement», alors que les changements les plus importants concernent les pays du Sud.