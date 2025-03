François-Xavier Chamberland: témoignage d’une amie artiste

François X se décrit comme un «patenteux qui fabrique des pièces». Il ramasse et collectionne divers types d’objets. Il a ses fournisseurs privilégiés, dont un brocanteur et un ferblantier qui assistent régulièrement à ses expositions. Il utilise principalement le métal comme support et déclencheur d’idées; des tablettes de vieilles étagères rouillées, des panneaux d’anciennes glacières…

Et, comme un poème, il compose en disposant toutes sortes d’objets (petites figurines, mécanismes d’horlogerie, billes, pendules, chaînettes…). Puis il assemble, cloue, perce, visse et colle jusqu’à la naissance de l’oeuvre qu’il préfère nommer «pièce».

Pour terminer, bien sûr elle a besoin d’un titre. Il prend grand plaisir à jouer avec les mots où l’humour s’accorde à la dérision, à la critique sociale ou en hommage à la beauté.

François X est un artiste complet. Recherchiste, auteur, animateur, peintre et sculpteur prolifique… jusqu’à la toute fin de sa vie, il ne cessera de créer.

Cartes postales et journaux papier

Il affectionne également la création de cartes, qu’il confectionne joyeusement pour remercier ou souhaiter la bonne année en les envoyant par la poste. De véritables pièces d’art. J’en ai une petite collection que je conserve précieusement.