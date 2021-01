FOCUS sur les défis des jeunes en temps de pandémie

Les différences de vécu entre les jeunes des diverses provinces et territoires seront analysées en priorité, assure le directeur de l’étude.

Une deuxième vague d’enquête en avril

Une deuxième enquête en ligne est prévue pour le mois d’avril, soit six mois après la première. Quelque 3000 participants de la première enquête ont accepté d’y répondre à nouveau, ce qui permettra aux chercheurs de documenter l’évolution de leurs réponses au fil de la pandémie.

Marie Jauffret-Roustide souligne d’ailleurs que la durée inusitée de la pandémie est l’un des aspects critiques de l’étude: «Jamais, jamais je n’aurais imaginé que quasiment un an plus tard on serait toujours confinés. Mais ça fait que la deuxième enquête qu’on va mener aura un intérêt encore plus majeur qu’on ne l’avait imaginé au départ […] On pourra évaluer les impacts à long terme d’une pandémie qui dure».

Pierre-Julien Coulaud indique que «la deuxième enquête sera probablement ciblée davantage sur les stratégies mises en place [par les jeunes] pour pouvoir gérer les difficultés auxquelles ils ont été confrontés».

Creuser certaines thématiques

Les données récoltées entre octobre et décembre 2020 seront aussi utilisées afin d’orienter des entretiens avec une trentaine de jeunes par pays, qui permettront de «creuser certaines thématiques d’intérêt» comme les impacts économiques et le rapport aux gestes de prévention et aux mesures d’isolement, indique Marie Jauffret-Roustide.