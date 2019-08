Fidélité, ténacité et solidarité des Acadiens

On apprend aussi que les Amérindiens de la tribu Mi’kmaq ont été très accueillants envers les déportés.

Ancêtres acadiens

Les familles de trois enfants de Marie et Jean aboutissent, elles, au Québec. On oublie souvent que «4,8 millions de Québécois ont des ancêtres acadiens!»

On trouve des petites Cadies aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, dans le comté de Bellechasse, en Beauce, dans Lanaudière, à Bécancour, L’Acadie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec et Montréal, entre autres.

Quant aux familles qui demeuraient à l’île Royale (Cap-Breton), elles ont été déportées en France, à Saint-Malo, pour être ensuite retournées en Amérique, à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti et République dominicaine), et de là vers la Louisiane. Deux fils de Marie et Jean s’installent dans la région de la Nouvelle-Orléans.

Roman et essai

La première partie du livre est l’histoire romancée des dix enfants de Marie et Pierre. La seconde partie couvre l’historique de la déportation, la renaissance des Acadiens et l’Acadie d’aujourd’hui. Un tableau-synthèse présente les faits historiques de 1604 à 1763.