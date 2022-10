Organismes francophones : 300 millions $ pour éviter le pire

«Trop longtemps, on a demandé à nos organismes et à nos institutions de faire plus avec moins», ajoute Liane Roy. Trop longtemps, on a balayé du revers de la main leur épuisement et leur manque de ressources en se disant, qu’une fois de plus, ils passeraient au travers en étirant encore et encore l’élastique.»

La grande majorité du montant revendiqué servirait à bonifier de 66 % le financement de base des organismes qui reçoivent présentement de l’aide fédérale, alors que des fonds iraient aussi à ceux qui n’ont pas de financement actuellement.

Pourquoi 66 %? «C’est le montant dont les organismes nous ont dit avoir besoin pour respecter leur mandat», explique celui qui a dirigé l’étude, Peter Thompson.

Le prochain Plan d’action

La ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a parcouru le pays tout l’été pour mener des consultations dans les communautés de langues officielles en situation minoritaire afin de connaître leurs besoins en matière de financement.

L’actuel Plan d’action pour les langues officielles, qui couvrait la période de 2018-2023, arrive à échéance le 31 mars 2023. Son enveloppe totale était de 2,7 milliards $, une augmentation de 500 millions $ comparativement au plan d’action précédent.