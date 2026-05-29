Fausses citations par l’IA… dans un livre dénonçant l’IA

IA, intelligence artificielle
L'IA invente des citations d'experts... sur l'IA. Photo: iStock.com/inkoly
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Publié 29/05/2026 par Agence Science-Presse

Il publie un livre sur les impacts de l’intelligence artificielle (IA) sur la vérité. Il se fait prendre pour avoir inséré de fausses citations générées par l’IA.

L’auteur en question, Steven Rosenbaum, a déclaré au New York Times avoir commencé une «enquête» là-dessus, après avoir été alerté la veille par le journal que celui-ci s’apprêtait à publier un reportage.

Fausses citations

En tout, «plus d’une demi-douzaine de citations fausses ou mal attribuées » ont été repérées dans les sections du livre analysées par le journal. L’auteur a admis dans sa déclaration qu’il s’agissait de fausses citations et parle d’un «accident».

Le livre est intitulé The Future of Truth: How AI Reshapes Reality. Le magazine Wired, spécialisé dans les impacts sociaux des technologies, en a publié un long extrait.

Rosenbaum est connu en tant que directeur du Sustainable Media Center, un organisme à but non lucratif qui se donne pour mission d’améliorer l’écosystème médiatique dans une perspective de mieux servir «le bien-être de nos enfants et de notre société».

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CQFD

Deux citations fausses, rapporte le Times, proviennent d’une chercheuse universitaire en psychologie, Lisa Feldman Barrett, dans un chapitre sur les effets néfastes des réseaux sociaux et des fausses vidéos sur le cerveau des adolescents.

Une autre provient d’une journaliste spécialisée en technologies, dans un chapitre sur les mensonges créés par l’IA.

Dans sa déclaration, Steven Rosenbaum effectue un virage inattendu en ajoutant que, si cet épisode «sert d’avertissement quant aux risques de la recherche ou de la vérification assistée par l’IA, c’est pour cela que j’ai écrit ce livre».

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