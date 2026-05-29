Fausses citations par l’IA… dans un livre dénonçant l’IA

Il publie un livre sur les impacts de l’intelligence artificielle (IA) sur la vérité. Il se fait prendre pour avoir inséré de fausses citations générées par l’IA.

L’auteur en question, Steven Rosenbaum, a déclaré au New York Times avoir commencé une «enquête» là-dessus, après avoir été alerté la veille par le journal que celui-ci s’apprêtait à publier un reportage.

Fausses citations

En tout, «plus d’une demi-douzaine de citations fausses ou mal attribuées » ont été repérées dans les sections du livre analysées par le journal. L’auteur a admis dans sa déclaration qu’il s’agissait de fausses citations et parle d’un «accident».

Le livre est intitulé The Future of Truth: How AI Reshapes Reality. Le magazine Wired, spécialisé dans les impacts sociaux des technologies, en a publié un long extrait.

Rosenbaum est connu en tant que directeur du Sustainable Media Center, un organisme à but non lucratif qui se donne pour mission d’améliorer l’écosystème médiatique dans une perspective de mieux servir «le bien-être de nos enfants et de notre société».