Faire de la télé en situation minoritaire: un acte de foi

Produire en situation minoritaire, est-ce continuellement un parcours du combattant?

Ce que je peux vous dire, c’est que bien que les francophones qui vivent à l’extérieur du Québec représentent 14% de la population francophone canadienne, seulement 4% de toutes les dépenses en productions audiovisuelles francophones sont faites dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

De ce 4%, presque la totalité est en télévision, soit 97% contre 3% en longs métrages.

D’autre part, en milieu minoritaire, on n’a pas accès aux mêmes infrastructures que celles des grands centres de production, comme Montréal. Le bassin de talents dans lequel peuvent puiser les producteurs est forcément plus restreint du fait que le marché est très concurrentiel et que plusieurs de nos créateurs et artisans peuvent travailler dans les deux langues.

Faut aussi dire qu’il n’existe pas d’écoles de cinéma en français ailleurs qu’au Québec, donc difficile d’élargir ce bassin.

Peut-on ne faire que des productions en français et réussir à joindre les deux bouts?

La grande majorité de nos membres ne fait que de la production en français et très peu en anglais. Mais clairement, ils doivent être persévérants, croire dans leur langue, dans leur culture et être absolument passionnés de ce qu’ils font.