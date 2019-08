Fabienne Verdier sur les terres de Cézanne

«Le livre, qui reçoit plusieurs prix, est traduit en six langues et se vend à plus de 230 000 exemplaires.» Plusieurs expositions personnelles ont lieu en France, ainsi que dans d’autres pays européens et asiatiques.

«Fabienne Verdier consacre trois années à l’étude des expressionnistes abstraits et des minimalistes américains.»

Sa carrière artistique est lancée. En 2005, une fondation de Zurich, en Suisse, intéressée par ses peintures exposées à Lausanne, lui commande la création d’une série qui pourrait s’harmoniser avec les œuvres abstraites expressionnistes et minimalistes d’artistes étatsuniens de sa collection permanente.

Un saut dans l’architecture



Perfectionnant son style, s’intéressant aux primitifs flamands, faisant un saut dans l’architecture, Fabienne Verdier devint une célébrité artistique et on ne compte plus les expositions auxquelles elle participe.

Celle du Musée Granet retrace le parcours de Fabienne Verdier depuis son retour de Chine jusqu’à ses œuvres créées ces derniers mois. Il s’agit de la première rétrospective de l’artiste.