Une exposition physique et virtuelle sur les 75 ans de l’ACELF

«En gros, on est passés d’un organisme généraliste en éducation francophone, avec une programmation récurrente sur une base annuelle, à une association performante avec des objectifs pluriannuels précis et des plans d’action rigoureux avec des résultats à atteindre», résume-t-il.

Depuis 2002, le créneau de l’ACELF est «la construction identitaire».

Sur son site Web, l’organisme précise qu’il se donne pour objectif «d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française et à la culture francophone dans leur vie» et de «renforcer la vitalité des communautés francophones du Canada en exerçant notre leadership en éducation» et en outillant les enseignants.

L’ACELF crée du matériel pédagogique

Pour Diane Gérin-Lajoie, professeure émérite rattachée au Département des programmes d’études, de l’enseignement et de l’apprentissage de l’Université de Toronto, «les gens qui bénéficient le plus du travail de l’ACELF, ce sont les enseignantes et les enseignants qui ont la possibilité d’aller chercher du matériel qui va les aider à composer avec la réalité de la salle de classe».

Elle rappelle qu’au milieu des années 1990, les écoles de langue française ont commencé à accueillir davantage d’élèves d’origines diverses et d’élèves qui ne parlaient pas le français à la maison.