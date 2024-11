Etobicoke: l’école Notre-Dame-de-Grâce célèbre son 10e anniversaire

Pour les élèves

La conseillère scolaire de la région de Toronto Ouest, Nathalie Dufour-Seguin, a souligné l’importance de l’école dans le développement de la communauté et a salué les efforts constants pour offrir un environnement où chaque enfant peut s’épanouir.

L’école Notre-Dame-de-Grâce, a-t-elle dit, «incarne ce que nous recherchons dans l’éducation catholique: un lieu où les élèves grandissent non seulement académiquement, mais aussi humainement et spirituellement».

La présidente du Conseil scolaire catholique MonAvenir, Geneviève Grenier, a ajouté qu’en dix ans, l’école «s’est affirmée comme une école d’excellence, où la foi, le respect et l’inclusion sont au coeur de chaque apprentissage. Le personnel et les familles travaillent ensemble pour offrir aux élèves les outils nécessaires pour devenir des citoyens responsables, éthiques et engagés».

Tournés vers l’avenir

Nicole Mollot, directrice de l’éducation, a exprimé sa fierté face aux réalisations de l’école… dont elle a déjà elle-même été directrice!

«Cet anniversaire est l’occasion de célébrer tout ce que l’école a accompli jusqu’à présent et de regarder vers l’avenir. L’école élémentaire catholique Notre-Dame-de-Grâce continue de se distinguer par son innovation pédagogique et son dévouement à la formation des leaders de demain.»