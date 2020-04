Étiquetage unilingue des produits nettoyants: «un manque de respect»

En fait, comme lui-même et d’autres commentateurs l’ont corrigé, ce sont tous les francophones du Canada, qu’ils vivent en situation minoritaire ou non, qui sont impactés par l’absence de français sur les produits importés des États-Unis (sur lesquels, en temps normal, une étiquette bilingue est apposée: perd-on vraiment un temps précieux à faire ça?).

«Sommes-nous devenus des citoyens et des citoyennes de deuxième classe? Sommes-nous moins méritants de protection en temps de crise que nos concitoyens et nos concitoyennes de langue anglaise?», demande M. Johnson. «On parle ici d’une question de santé et de sécurité, et le message que lance Santé Canada est troublant.»

Danger pour la santé?

La FCFA rejette les arguments selon lesquels il s’agit d’une directive temporaire, et qu’elle était nécessaire pour assurer que les produits nettoyants se rendent sur le marché rapidement. Une étiquette temporaire aurait fait l’affaire, suggère-t-on.

Le député fédéral néo-démocrate Alexandre Boulerice estime qu’il s’agit «non seulement d’un mépris des francophones, mais d’un réel danger pour la santé publique».

Pour le sénateur acadien René Cormier, «rien ne justifie le non-respect de nos deux langues officielles».