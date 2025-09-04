Êtes-vous biologiquement résilient au stress ?

Stress
Nous sommes inégaux face au stress. Certaine personnes pourraient être dotées d’un mécanisme qui aiderait le cerveau à mieux résister. Photo: iStock.com/Yuliia Kaveshnikova
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 04/09/2025 par Isabelle Burgun

La covid l’a montré: nous ne sommes pas tous égaux face au stress. Les personnes plus résilientes pourraient même être dotées d’un mécanisme biologique qui aiderait le cerveau à mieux résister à l’inflammation liée au stress et à la dépression.

Du moins, chez les souris, selon une nouvelle étude québécoise, qui a conclu que certaines d’entre elles bénéficieraient d’une meilleure étanchéité de la barrière hématoencéphalique, celle qui gère les échanges entre la circulation sanguine et le cerveau.

Ce serait grâce à de bons niveaux de Cldn5, une protéine clé dans la perméabilité de cette barrière. La présence de cette protéine diminue lorsque les récepteurs cannabinoïdes de type 1, ou CB1, sont en moins grand nombre dans le cerveau, voire inactifs.

Barrière vulnérable

Les attaques de stress chronique fragiliseraient cette barrière. «Sous les attaques répétées des molécules inflammatoires liées au stress chronique, on observe cette barrière de protection se trouer, nous rendant probablement plus vulnérables au stress», explique la professeure en psychiatrie et neurosciences de la Faculté de médecine de l’Université Laval, Caroline Ménard.

Moins il y a de récepteurs CB1, plus ces trous sont susceptibles d’apparaître. Les attaques répétées, en raison de la chronicité du stress — et non un seul épisode — vont compromettre l’intégrité du cerveau, et donc notre santé mentale.

Publicité

Et il y aurait une forte prévalence de la dépression chez les patients souffrant d’affections avec une composante inflammatoire, comme les maladies cardiovasculaires ou l’Alzheimer.

Le rôle clé des récepteurs CB1

Dans cette étude, parue dans la revue Nature Neuroscience plus tôt cette année, les chercheurs associent donc la résilience au stress avec les récepteurs CB1.

On trouve ces récepteurs au sein de neurones et aussi dans la barrière hématoencéphalique, mais aussi au sein des astrocytes: des cellules en forme d’étoiles, présentes entre les vaisseaux sanguins du cerveau et les neurones.

Or, l’abondance et le bon fonctionnement de récepteurs CB1 dans les astrocytes seraient un gage d’une meilleure capacité de résistance aux attaques inflammatoires libérées par le stress chronique, ont mis à jour les chercheurs chez leurs souris.

«Cette perte d’étanchéité favoriserait la neurodégénérescence. Nous sommes à la recherche d’une signature biologique, un groupe de marqueurs liés à la résilience (et à sa perte) afin de nous aider à pister la maladie, un peu comme pour le cancer», résume encore la chercheuse.

Publicité

Prévalence de la dépression

Elle pense que la forte prévalence de la dépression pourrait être liée à la perméabilité de cette barrière. En plus des souris, cela a été confirmé sur des tissus humains de personnes décédées alors qu’elles étaient atteintes de dépression sévère.

Il faut savoir que près de 5% des adultes souffrent de dépression dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé, avec des symptômes aussi divers que l’irritabilité, la perte de plaisir et des troubles du sommeil et de l’appétit.

Cette maladie concerne près de 280 millions de personnes, avec une plus grande prévalence chez les femmes.

Bienfaits de l’exercice physique

C’est en soumettant des souris à la présence d’un «intimidateur», un gros mâle dominant, que les chercheurs ont mis à jour cette forme de résilience. Certaines bénéficiaient de plus de CB1 grâce à un virus injecté, et se sont montrées bien plus résistantes à ce stress que les autres.

Celles qui n’avaient pas cette forme de «protection» montraient des signes d’anxiété, de repli sur elles-mêmes et s’alimentaient moins. Celles qui avaient accès à une roue d’exercice ou qui recevaient des antidépresseurs semblaient aller mieux.

Publicité

Ce qui suggère l’efficacité que pourraient avoir certaines actions, comme l’exercice physique, pour lutter contre l’anxiété chronique.

Génétique ou biologie?

Mais il s’agit encore d’une zone grise. «Les mécanismes d’interactions avec le cerveau pour induire les troubles dépressifs ou d’autres maladies restent encore inconnus», convient la chercheuse.

L’adaptation du cerveau au stress pourrait aussi être une question de génétique et de biologie. Le stress chronique viendrait même perturber le microbiote intestinal des plus vulnérables. Un lien que cherche à démontrer aussi l’une de ses étudiantes.

Car certaines recherches montrent en effet les impacts du stress sur la barrière intestinale, comme cette étude menée à l’Université Laval et dans trois autres institutions canadiennes, et parue l’an dernier.

Plus complexe chez les humains

Reste que cette étude n’a été réalisée que chez des souris mâles et sur des tissus cérébraux issus de donneurs humains de sexe masculin, rappelle la chercheuse postdoctorale de l’Institut de développement de l’enfant de l’Université du Minnesota, aux États-Unis, Yamiley Christina Cantave, «ce qui limite sa généralisation aux souris femelles et aux femmes».

Publicité

«Par exemple, le test de stress social chronique utilisé chez les souris ne reflète pas la complexité du stress chronique vécu par les êtres humains, dont les effets peuvent varier selon le sexe, la période d’exposition, la sévérité, etc. Ces résultats devront donc être validés chez l’humain», rappelle-t-elle.

«Il n’en demeure pas moins que cette étude apporte des résultats convaincants suggérant que la barrière hématoencéphalique et les récepteurs CB1 présents dans les astrocytes jouent un rôle clé dans la résilience au stress», soutient Mme Cantave.

Auteurs

  • Isabelle Burgun

    Journaliste à l'Agence Science-Presse, média indépendant, à but non lucratif, basé à Montréal. La seule agence de presse scientifique au Canada et la seule de toute la francophonie qui s'adresse aux grands médias plutôt qu'aux entreprises.

    View all posts
  • Agence Science-Presse

    Média à but non lucratif basé à Montréal. La seule agence de presse scientifique au Canada.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur