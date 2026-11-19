Avec plus de 60 000 entreprises francophones et une main-d’œuvre francophone et bilingue qui contribue à plus de 12% du PIB de l’Ontario, la francophonie économique ontarienne constitue une force considérable, portée par des femmes et des hommes qui entreprennent, créent des emplois et innovent.

Il est temps de passer à la vitesse supérieure.

À l’occasion de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, du 16 au 22 novembre, nous devons aller au-delà de la reconnaissance de la contribution. Notre ambition est maintenant de donner à nos entreprises les moyens de croître, de conquérir de nouveaux marchés et de participer pleinement aux grandes chaînes d’approvisionnement canadiennes.

Cette ambition dépasse largement les frontières de l’Ontario. Le pays cherche à diversifier ses marchés, à renforcer ses chaînes d’approvisionnement, à accroître le commerce interprovincial et à bâtir une économie plus résiliente, des objectifs que les tensions commerciales avec les États-Unis rendent encore plus pressants.

Or, les réseaux économiques francophones demeurent un levier insuffisamment mobilisé pour y parvenir.