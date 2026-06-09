Concours de pitch de la SÉO: la bourse Desjardins à des récits de femmes

Une entrepreneure portée par un projet d’affaires culturel mettant en lumière les rêves, les récits et les défis des femmes a remporté la bourse Desjardins de 5 000 $ remise lors de la finale du concours de pitch de l’incubateur EntrepreneuriatSÉO.

La Société Économique de l’Ontario (SÉO) a tenu cette finale le 4 juin au Centre TCC d’Ottawa, où trois projets issus des 9e et 10e cohortes de l’incubateur ont été présentés devant jury.

Au terme des présentations, Narjiss Khallad, pour son idée de podcast Des rêves et des femmes, a reçu la bourse des mains de Sabah Boumane, directrice du développement des marchés chez Desjardins.

Récits de femmes

Le jury (Benoît Hubert, président de PGF Consultants, Sarah Bouchkhi, fondatrice de PROCOMS, et Tasnim Khalladi, fondatrice de TK Digital Agency) a salué «la portée culturelle de son projet, une marque qui donne voix aux rêves, aux récits et aux défis des femmes à travers les générations et les cultures».

Les autres finalistes étaient Sabra Annani, avec L’UMEN, un projet axé sur le renforcement de l’attention, de la mémoire et de la clarté mentale, ainsi que Soukaina Benwakrim, avec Say Digital, une agence de marketing numérique qui accompagne les entreprises locales dans leur présence en ligne.