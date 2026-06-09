Concours de pitch de la SÉO: la bourse Desjardins à des récits de femmes

Concours de pitch, SÉO, entrepreuneuriat
Catherine B. Bachand, de la SÉO, la gagnante du concours de pitch Narjiss Khallad, Sabah Boumane, de Desjardins. Photos: bE Ha Photography, behap.ca
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Publié 09/06/2026 par l-express.ca

Une entrepreneure portée par un projet d’affaires culturel mettant en lumière les rêves, les récits et les défis des femmes a remporté la bourse Desjardins de 5 000 $ remise lors de la finale du concours de pitch de l’incubateur EntrepreneuriatSÉO.

La Société Économique de l’Ontario (SÉO) a tenu cette finale le 4 juin au Centre TCC d’Ottawa, où trois projets issus des 9e et 10e cohortes de l’incubateur ont été présentés devant jury.

Au terme des présentations, Narjiss Khallad, pour son idée de podcast Des rêves et des femmes, a reçu la bourse des mains de Sabah Boumane, directrice du développement des marchés chez Desjardins.

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Concours de pitch.

Récits de femmes

Le jury (Benoît Hubert, président de PGF Consultants, Sarah Bouchkhi, fondatrice de PROCOMS, et Tasnim Khalladi, fondatrice de TK Digital Agency) a salué «la portée culturelle de son projet, une marque qui donne voix aux rêves, aux récits et aux défis des femmes à travers les générations et les cultures».

Les autres finalistes étaient Sabra Annani, avec L’UMEN, un projet axé sur le renforcement de l’attention, de la mémoire et de la clarté mentale, ainsi que Soukaina Benwakrim, avec Say Digital, une agence de marketing numérique qui accompagne les entreprises locales dans leur présence en ligne.

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Les finalistes Sabra Annani, Soukaina Benwakrim et Narjiss Khallad.

Nouvelle cohorte d’entrepreneurs

Présentée dans le cadre de la Soirée des entrepreneurs de la SÉO, la finale a aussi permis de reconnaître près d’une quarantaine d’entrepreneures et entrepreneurs francophones et bilingues des 9e et 10e cohortes, salués pour leur parcours, l’évolution de leur projet et leur contribution à l’écosystème entrepreneurial.

«Cet événement reflète très concrètement la vision que nous portons à la SÉO: contribuer à bâtir un véritable écosystème économique francophone fort et ambitieux», a déclaré Catherine B. Bachand, directrice générale de la Société Économique de l’Ontario.

«Les entreprises francophones et bilingues représentent un moteur économique stratégique pour l’Ontario et pour le Canada, et les projets présentés démontrent toute la capacité d’innovation, de croissance et de leadership qui existe au sein de nos communautés. Ce que nous voyons émerger, c’est une nouvelle génération d’entrepreneures et d’entrepreneurs qui prennent pleinement leur place dans l’économie de demain.»

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Narjiss Khallad, Sabra Annani, Sabah Boumane, Catherine B. Bachand, Mona Fortier, Soukaina Benwakrim, Tasnim Khalladi, Sarah Bouchkhi et Benoît Hubert.

Accompagnement

Lancé en 2021, EntrepreneuriatSÉO est le premier incubateur francophone entièrement virtuel de ce type en Ontario. Il offre un accompagnement structuré et personnalisé, de l’idéation à la croissance. Il a déjà soutenu plus de 500 entrepreneurs partout dans la province.

Fondée il y a plus de 25 ans, la quarantaine d’employés de la SÉO, répartis à travers la province, appuie l’émergence de nouvelles entreprises et soutient la croissance des entreprises existantes, La SÉO accompagne aussi les nouveaux arrivants francophones dans leur intégration au marché du travail, et appuie les employeurs dans leurs efforts de recrutement de main-d’oeuvre bilingue qualifiée.

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La SÉO – autrefois le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Ontario), une émanation du ministère fédéral de l’Industrie – continue de profiter de partenariats stratégiques avec plusieurs agences fédérales.

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