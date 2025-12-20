Enquêter, analyser et décoder avec McSkyz

Les enquêtes criminelles vous passionnent? Voici un album qui vous plongera au cœur de cinq affaires glaçantes. Ces Enquêtes avec McSkyz ont fait frissonner le monde entier.

McSkyz est le pseudonyme de Joris Lavarenne, un auteur, youtubeur et podcasteur français. Ce passionné de crimes réels publie une nouvelle «histoire vraie et flippante» (HVF) chaque vendredi soir depuis 2018. Ses HVF comptent aujourd’hui entre un demi-million et un million et demi de consultations.

Disparitions mystérieuses, séquestrations, meurtres, toutes les affaires sont décortiquées par ses soins, de la découverte du crime à sa résolution. Dans cet album, McSkyz nous entraîne sur la trace de cinq tueurs en série à Hong Kong, en France et aux États-Unis.

Hong Kong

Le premier est Lam Kor-wan, surnommé «le boucher de Hong Kong». Dans les années 1980, il a à peine 27 ans, le visage séduisant, la voix douce. Or, dans sa chambre fermée à double tour, il se livre en moins de cinq mois à quatre crimes sexuels inimaginables.

Au fil de l’enquête, quelques médecins légaux «abandonneront devant l’insoutenable vision de certaines vidéos où le serial killer se met en scène en train de démembrer ou violer les corps».