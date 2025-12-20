Enquêter, analyser et décoder avec McSkyz

Tueurs en série

McSkyz, Enquêtes avec McSkyz
McSkyz, Enquêtes avec McSkyz, Spécial serial killer, album, Éditions Dark Side Hachette, 2025, 64 pages, 15,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 20/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Les enquêtes criminelles vous passionnent? Voici un album qui vous plongera au cœur de cinq affaires glaçantes. Ces Enquêtes avec McSkyz ont fait frissonner le monde entier.

McSkyz est le pseudonyme de Joris Lavarenne, un auteur, youtubeur et podcasteur français. Ce passionné de crimes réels publie une nouvelle «histoire vraie et flippante» (HVF) chaque vendredi soir depuis 2018. Ses HVF comptent aujourd’hui entre un demi-million et un million et demi de consultations.

Disparitions mystérieuses, séquestrations, meurtres, toutes les affaires sont décortiquées par ses soins, de la découverte du crime à sa résolution. Dans cet album, McSkyz nous entraîne sur la trace de cinq tueurs en série à Hong Kong, en France et aux États-Unis.

Hong Kong

Le premier est Lam Kor-wan, surnommé «le boucher de Hong Kong». Dans les années 1980, il a à peine 27 ans, le visage séduisant, la voix douce. Or, dans sa chambre fermée à double tour, il se livre en moins de cinq mois à quatre crimes sexuels inimaginables.

Au fil de l’enquête, quelques médecins légaux «abandonneront devant l’insoutenable vision de certaines vidéos où le serial killer se met en scène en train de démembrer ou violer les corps».

Publicité

Le Zodiaque

McSkyz présente le cas d’un tueur qui a pour projet de sacrifier douze personnes, une pour chaque signe astrologique. Il envoie après coup des lettres aux médias avec des messages cryptés et signées Le Zodiaque.

L’enquête devient «un véritable manège à sensations». Un suspect est reconnu coupable et condamné à 232 années de réclusion. Or, il s’agit d’un copycat. «Mais quid du Zodiaque originel?» Et on n’est pas à l’abri d’un Zodiaque III ou IV.

Prédateurs

Les autres tueurs en série incluent un prédateur du numérique avant l’heure, un routier du cauchemar et un monstre dissimulé en père de famille. Chaque affaire est racontée dans une ambiance aussi terrible qu’angoissante.

Pour chaque cas, McSkyz propose des jeux de logique, d’observation et de culture générale. Les solutions figurent à la fin de l’album.

Il y a un jeu qui vous invite à trouver le nom de six armes (saurez-vous faire la différence entre le revolver et le pistolet?). Un autre jeu présente quatre clés et quatre menottes qu’ils faut jumeler correctement.

Publicité

Histoires et énigmes

Le cahier Enquêtes avec McSkyz a reçu des critiques généralement positives, soulignant sa qualité, son originalité et son aspect divertissant.

Les lecteurs apprécient le style de McSkyz ainsi que la combinaison d’histoires et d’énigmes. Les inconditionnels du true crime trouvent que le cahier de 64 pages se termine trop rapidement, bien entendu.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur