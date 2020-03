Encore plus d’outils interactifs québécois gratuits

En cette période de confinement, le Bureau du Québec à Toronto vous offre de découvrir la culture québécoise, par le biais de plusieurs outils interactifs.

Le cirque Flip Fabrique

Le cirque Flip Fabrique vous propose de visionner en son intégralité son spectacle Feria – L’attraction sur son site web. Vous serez témoins de numéros d’acrobaties impressionnants qui vous redonneront votre cœur d’enfant au son de la musique du groupe Groenland.

Jeunesse

Pour les plus jeunes, Arthur L’aventurier sera en direct sur Facebook et YouTube le vendredi 27 mars à 9h afin de vous en apprendre davantage sur les animaux de l’Australie. De plus, il a également fait d’autres vidéos portant sur les animaux de l’Australie dans le courant de la semaine, et celles-ci sont toujours disponibles sur ses médias sociaux.

Afin de vous aider à expliquer le CoViD-19 à vos enfants, l’auteur et illustratrice Élise Gravel a réalisé une bande dessinée imprimable qui est disponible sur son site web. De plus, des affiches à colorier et en des livres en français y sont accessible gratuitement.