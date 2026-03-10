En mars, la francophonie s’active!

Programmation des Rendez-vous de la Francophonie

Rendez-vous de la francophonie, RVF
Mehdi Cayenne fait le tour du pays avec les RVF. Photo: Caleb Ficner/RVF
Publié 10/03/2026 par Rendez-vous de la Francophonie

Les Rendez-vous de la Francophonie battent leur plein jusqu’à la fin du mois de mars. Partout au Canada, c’est le moment de se rassembler et de célébrer. Levers de drapeau, spectacles, activités communautaires et tintamarres ont déjà eu lieu dans toutes les provinces et territoires.

Beaucoup d’activités en personne ou en salle de classe sont au programme dans les prochaines semaines. Aussi, des activités en ligne sont prévues pour qu’on puisse activer sa francophonie quand bon nous semble, ensemble ou devant son écran.

Comment en profiter? Suivez notre guide et, pour tout connaître de votre programmation locale, consultez les rvf.ca!

Tournée d’humour

La tournée d’humour, qui en est à sa 12e édition, est devenue une valeur sûre des Rendez-vous de la Francophonie (RVF). Chaque année, plusieurs humoristes montent sur les planches, notamment celles et ceux des francophonies canadiennes.

Cette année, la tournée d’humour est de passage d’Halifax à Vancouver jusqu’à Whitehorse, en passant par Ottawa, Hearst et Calgary.

D’ailleurs, Mario Jean, Jonathan Dion, Sinem Kara et Chloé Thériault seront le 13 mars à Hearst.

Trouvez les détails de la tournée d’humour sur le site des RVF.

Expérience évasion avec Jonathan Dion

En marge de la tournée d’humour, l’humoriste et animateur franco-ontarien Jonathan Dion présente dans les écoles le spectacle ludique et interactif «L’Expérience évasion», qui emprunte au jeu d’évasion. En collaboration, les élèves doivent trouver les codes secrets pour sortir du monde virtuel dans lequel ils sont enfermés, le temps du spectacle. Relèveront-ils le défi? À vivre dans le Grand Toronto à la fin du mois de mars.

Rendez-vous de la francophonie, RVF
Jonathan Dion anime l’Expérience évasion. Photo: Caleb Ficner/RVF

Mehdi Cayenne en tournée

Le musicien Mehdi Cayenne — qui est aussi l’un des deux porte-parole des RVF 2026 — présente un spectacle autour de son nouvel album et de sa chanson «Parti pour de bon». Cette tournée lui fera faire le tour du pays. C’est une occasion en or pour l’auteur-compositeur-interprète franco-ontarien. « Il y a toujours quelque chose de fascinant à partir loin de chez soi et à aller à la rencontre du monde » tout en restant au Canada, confiait-il pendant que la programmation des RVF tombait en place.

Il sera de passage en Ontario à la fin du mois: du 24 au 26 mars à Ottawa, les 27 et 28 mars à Windsor et à Thunder Bay le 30 mars.

RVF
Les porte-paroles des RVF 2026: Katherine Plouffe et Mehdi Cayenne.

Activer la scène

D’autres spectacles sont présentés partout au pays. Plusieurs musiciens et musiciennes monteront sur les scènes de l’Ontario. C’est le cas de Mélissa Ouimet (le 21 mars à Oshawa), de Brian St-Pierre (le 20 mars à Kingston et le 27 mars à Penetanguishene) et de Mimi O’Bonsawin (le 27 mars à Toronto et le 28 mars à Ottawa). Ça va bouger!

Plein les yeux, plein les oreilles

Que diriez-vous d’un peu de télé en famille? Sur le site Web des RVF, la télé publique franco-ontarienne TFO suggère des titres à visionner en famille: «Mini-Yoga» pour se détendre, la série «Bana Konesans» pour mieux connaître les héritages africains, la fresque historique «1001 couronnes pour ma tête». Les séries sont regroupées par groupe d’âge. Parfait pour les esprits curieux!

En plus, une émission spéciale, «Avoir su, selon Mehdi Cayenne», a été réalisée dans le cadre d’une collaboration entre TFO et les RVF. Elle porte sur l’amitié, la popularité, l’intimidation, l’image corporelle et les réseaux sociaux. Mehdi part sur la route et écoute le balado «Avoir su» tout en prodiguant ses propres conseils. L’émission peut être commandée gratuitement sur RVF.ca. Les enseignantes et enseignants qui la commandent recevront un guide pédagogique pour animer la discussion en classe.

En plus, MUSIQC et l’APCM proposent des listes de lecture musicales. Partez explorer!

Rendez-vous de la francophonie, RVF
Mehdi Cayenne anime une émission conçue par TFO pour les RVF. Photo: capture d’écran

Au grand écran

L’Office national du film du Canada propose cinq programmes thématiques réunissant des courts métrages et diffusés dans les collectivités.

Qui dit que la langue n’est qu’une affaire d’art? «Sur la glace et dans les bois» met en vedette des sports emblématiques du Canada, comme le hockey, le patinage… même la drave!

«Dessus dessous, dessous dessus, en rythme et en danse!» entraîne dans le monde de la danse. «Forêts urbaines» fait faire le tour des villes du pays pour découvrir les initiatives citoyennes de reboisement. Toutes les dates sont précisées dans le calendrier des RVF.

Si vous préférez rester à la maison, ou si la tournée ne s’arrête pas chez vous, consultez la chaîne de films célébrant la francophonie sur le site Web de l’ONF.

Par les communautés pour les communautés

Dans une trentaine de collectivités, des activités auront lieu grâce au programme de micro-subventions du Réseau dialogue, organisateur des RVF, qui a distribué 66 000 $.

En Ontario, le Centre franco-ontarien de folklore souligne la Journée internationale de la Francophonie et la journée mondiale du conte du 20 mars en présentant des soirées de contes en simultané à Sudbury, Rockland et Sault-Sainte-Marie – qui aussi souligne ses premiers Rendez-vous des cultures francophones. À suivre!

Rendez-vous de la francophonie, RVF
Le calendrier des RVF. Photo: capture d’écran

Des contes et du théâtre

Inspirés par le combat des livres de Radio-Canada, des organismes de toutes les francophonies canadiennes présentent «Le combat des contes de la Francophonie», le 21 mars à la Grande bibliothèque de Montréal. D’ici là, on peut visionner les contes choisis en ligne, et faire le tour de la planète.

Toute la programmation aux RVF.ca

Les Rendez-vous de la Francophonie permettent aux francophones et aux francophiles de se voir et de se découvrir. Avec la participation de très nombreuses organisations nationales et communautaires, les Rendez-vous de la Francophonie activent encore plus la francophonie dans nos collectivités, en ce mois de mars. Le bal est parti!

Trouvez les détails de la programmation sur le site des Rendez-vous de la francophonie.

  • Rendez-vous de la Francophonie

    Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) font partie des manifestations culturelles entourant la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), organisée chaque année pour promouvoir la langue française et ses multiples expressions partout au Canada.

