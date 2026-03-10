En mars, la francophonie s’active!

Les Rendez-vous de la Francophonie battent leur plein jusqu’à la fin du mois de mars. Partout au Canada, c’est le moment de se rassembler et de célébrer. Levers de drapeau, spectacles, activités communautaires et tintamarres ont déjà eu lieu dans toutes les provinces et territoires.

Beaucoup d’activités en personne ou en salle de classe sont au programme dans les prochaines semaines. Aussi, des activités en ligne sont prévues pour qu’on puisse activer sa francophonie quand bon nous semble, ensemble ou devant son écran.

Comment en profiter? Suivez notre guide et, pour tout connaître de votre programmation locale, consultez les rvf.ca!

Tournée d’humour

La tournée d’humour, qui en est à sa 12e édition, est devenue une valeur sûre des Rendez-vous de la Francophonie (RVF). Chaque année, plusieurs humoristes montent sur les planches, notamment celles et ceux des francophonies canadiennes.

Cette année, la tournée d’humour est de passage d’Halifax à Vancouver jusqu’à Whitehorse, en passant par Ottawa, Hearst et Calgary.