En ce vendredi 13: un tour du monde touché par le coronavirus

On sait qu’aux États-Unis et au Canada, la NBA, suivie de la LNH, ont annoncé l’annulation des saisons de basketball et de hockey. Au moins un joueur de basketball professionnel, le Français Rudy Gobert, du Jazz du Utah, a contracté le Covid-19.

L’Europe

En Italie, le bilan n’arrête pas de grimper, avec plus de 15 000 cas enregistrés et un total dépassant le millier de décès, L’Italie est le deuxième pays le plus touché au monde après la Chine, dont le bilan officiel de 80 000 infections et 3000 morts paraît suspect, en comparaison.

Après avoir interdit les rassemblements et limité les déplacements, les autorités italiennes ont annoncé jeudi la fermeture des commerces à l’exception des supermarchés et les pharmacies: tous les endroits qui ne peuvent pas garantir une distance de sécurité de 1 mètre entre chaque personne!

En Espagne, le deuxième pays le plus touché de l’Europe, on dénombre près de 3 000 cas positifs au coronavirus et plus de 80 morts. Le gouvernement espagnol a annoncé une prime exceptionnelle pour inciter les employés à rester chez eux et de travailler de la maison.

En France, les élections municipales françaises des 15 et 22 mars (deux tours) sont maintenues, mais le président Emmanuel Macron a tout de même annoncé la fermeture des garderies, écoles et université «jusqu’à nouvel ordre».