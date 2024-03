Empoisonnement au mercure: 50 ans plus tard, trois fois plus de suicides

Aucun suicide avant 1970

L’étude avait confirmé ce dont on se doutait depuis longtemps: les enfants de pêcheurs, dont les mères mangeaient du poisson pendant la grossesse, étaient plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé mentale ou des problèmes émotionnels et comportementaux. Le mercure s’est transmis par le cordon ombilical.

«Ils travaillaient le poisson, c’était le centre de leurs vies, de leurs traditions et aussi leur gagne-pain», a raconté lors de la conférence la neurophysiologiste Donna Mergler.

Ces problèmes mentaux ont eu de graves conséquences sur la génération des enfants nés dans les années 1970-1980: pas moins de 41% des adolescentes et environ 10% des adolescents ont commis une tentative de suicide. Avant 1970, aucun suicide n’avait été enregistré à Grassy Narrows.

On remarque de plus que le problème touche plus les jeunes filles, alors que traditionnellement, au Canada, ce sont les hommes et les garçons qui présentent le risque de suicide le plus élevé (cette tendance pourrait toutefois s’être inversée ces dernières années chez les jeunes).

Mauvaise santé physique

En plus des problèmes de santé mentale, les habitants de Grassy Narrows souffrent de problèmes physiques. L’étude observait que lorsque l’on demande aux habitants s’ils se sentent en bonne santé, seuls 20% répondent positivement.