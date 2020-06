Emplois chez Viamonde

Le Conseil scolaire Viamonde est un conseil scolaire laïque de langue française qui accueille plus de 13 000 élèves dans ses 56 écoles élémentaires et secondaires reconnues pour leur caractère inclusif et accueillant. Il y a plus de 3000 personnes qui travaillent à Viamonde dont 1129 enseignantes et enseignants. Partenaire dans le développement de la communauté francophone du sud-ouest de l’Ontario, le territoire du Conseil s’étend d’ouest en est de Windsor à Trenton et du nord au sud de Penetanguishene à la région de Niagara en passant par Toronto et London.

Enseignant régulier

Temps plein

Lieu de travail : École secondaire de Lamothe- Cadillac 1775, rue Totten Windsor N9B1X4

Date prévue d’entrée en fonction : 02 septembre 2020

Durée prévue du poste : Poste régulier

Date d’échéance : 30 juin 2020

Enseignant suppléant long terme

Temps plein

Lieu de travail : École secondaire Ronald- Marion 2235, chemin Brock Pickering L1V2P8

Date prévue d’entrée en fonction : 02 septembre 2020

Durée prévue du poste : 29 janvier 2021

Date d’échéance : 02 juillet 2020

Enseignant accompagnateur

Temps plein

Lieu de travail : Services pédagogiques 7585, promenade Financial Toronto L6Y5P4

Date prévue d’entrée en fonction : 02 septembre 2020

Durée prévue du poste : 30 juin 2021

Date d’échéance : 30 juin 2020

Enseignant suppléant long terme

Temps plein

Lieu de travail : École élémentaire Patricia- Picknell 1257, croissant Sedgewick Oakville L6L1X5

Date prévue d’entrée en fonction : 02 septembre 2020

Durée prévue du poste : 26 février 2021

Date d’échéance : 30 juin 2020

Enseignant suppléant long terme

Temps plein

Lieu de travail : École élémentaire Jeanne- Lajoie 150, rue Carnforth Toronto M4A2K7

Date prévue d’entrée en fonction : 02 septembre 2020

Durée prévue du poste : 30 avril 2021

Date d’échéance : 30 juin 2020

Enseignant suppléant long terme

Temps partiel à 50%

Lieu de travail : École élémentaire des Quatre- Rivières 60, promenade Century Orangeville L9W3K4

Date prévue d’entrée en fonction : 02 septembre 2020

Durée prévue du poste : 30 avril 2021

Date d’échéance : 30 juin 2020

Enseignant régulier

Temps plein

Lieu de travail : École secondaire Étienne- Brûlé 300, chemin Banbury Toronto M2L2V3

Date prévue d’entrée en fonction : 02 septembre 2020

Durée prévue du poste : Poste régulier

Date d’échéance : 30 juin 2020

Enseignant régulier

Temps plein

Lieu de travail : École secondaire Collège français 100, rue Carlton Toronto M5B1M3

Date prévue d’entrée en fonction : 02 septembre 2020

Durée prévue du poste : Poste régulier

Date d’échéance : 30 juin 2020

Enseignant suppléant long terme