Électrochocs : loin d’être un traitement hollywoodien

«Il devrait sortir d’ici la fin de l’année 2019, début 2020 — et à ce moment-là, nous pourrons apprécier s’il y a effectivement une augmentation de l’ECT au Québec ou non. Nous n’avons pas encore terminé l’analyse des données des dernières années et sans information sur la méthodologie utilisée par le comité Pare-chocs, nous ne pouvons commenter les chiffres ni les données qu’ils publient.»

La province se situerait en-dessous des autres pays industrialisés avec ce taux de 10,8 personnes pour 100 000 habitants contre une moyenne de 16,9 pour 100 000 dans les 12 pays étudiés, selon une récente méta-analyse québécoise.

Portant sur la prévalence de l’ECT depuis 1973, elle démontre aussi l’hétérogénéité de ce traitement suivant les pays et souligne que le traitement est en déclin depuis les années ’70 — les plus vieilles études rapportent un plus fort taux que les récentes — et qu’il reste très rarement donné, même chez les patients en santé mentale.

Les plus récentes statistiques de la Régie d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) ressemblent aux chiffres de Pare-chocs pour 2010-2014 (une croissance jusqu’à environ 9 000 séances dans cette dernière année) mais montrent une légère décroissance ensuite (7616 en 2016). «La RAMQ ne fait pas d’études sur les pratiques médicales, cela relève du Collège des médecins ou des chercheurs universitaires», rappelle Caroline Dupont, la porte-parole de la Direction des communications de la RAMQ.

Les membres du Comité Pare-chocs pointent certains centres de soin et régions où ils se pratiquerait plus d’ECT. Le Dr Bloom n’y voit rien d’anormal. «Il n’y a pas d’installations partout, le traitement est assez onéreux et le personnel de soins doit être disponible et formé. C’est pourquoi lorsqu’on prend les statistiques régionales, cela diffère d’une région à l’autre.»