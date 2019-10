Élections fédérales et LLO: LOL

Plutôt que de voir le pays divisé entre le Québec francophone et le reste du Canada majoritairement anglophone, ce qui aurait isolé les minorités linguistiques éparpillées dans toutes les provinces et les territoires, et pour préserver l’identité canadienne contre l’assimilation par les États-Unis, Pierre Elliott Trudeau a instauré une loi fédérale plus représentative de la réalité linguistique au Canada.

Cette loi visait à protéger les droits des minorités linguistiques au pays et correspondait à sa vision d’un bilinguisme pancanadien.

Aujourd’hui, 50 ans plus tard, après la naissance du Parti Québécois, du Bloc Québécois et deux référendums, sans parler de tous les défis des minorités francophones au Canada et de l’omniprésence de nos voisins du Sud, on pourrait remettre en question l’efficacité de la Loi sur les langues officielles. Certains Canadiens voudraient la faire supprimer alors que d’autres tiennent à la moderniser pour qu’elle protège mieux leurs intérêts.

La loi sur les langues officielles, est-elle encore pertinente? Et dans l’affirmative, a-t-elle besoin d’être modernisée?

Les défis des francophones

Commençons notre bilan par quelques défis auxquels font face les francophones. En 2018-2019, le Commissariat aux langues officielles, créé en 1970 pour faire respecter la LLO, a reçu pas moins de 1087 plaintes. Certaines entreprises, dont Air Canada, ont enfreint la Loi sur les langues officielles et continuent de le faire.