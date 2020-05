Élan artistique pour faire connaître la flore urbaine

Bien que moins visibles et moins appréciées, ces plantes s’avèrent utiles aux pollinisateurs. Une étude parue en 2016 avait évalué la quantité de nectar et de pollen rendus disponibles par les plantes urbaines de quatre villes du Royaume-Uni.

Résultat: elles se classent en haut de la liste pour la quantité fournie par chaque fleur, soit davantage que le nectar ou le pollen offert par une variété de plantes de jardin.

Ressources pour les insectes

Cosmos, calendulas, pissenlits et autres fleurs de la famille des Astéracées constituent une ressource indispensable aux insectes des villes.

Les plus abondantes sont les fleurs de pissenlits et leurs cousines, comme les chardons, les mauves, l’éphémère sans odeur, et bien d’autres dont les noms et l’aspect méconnus font souvent d’elles les invisibles de notre espace urbain.