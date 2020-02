Effritement insidieux du poids démographique des francophones

Mais il a plutôt constaté que les programmes créés uniquement en anglais à la fin des années 1990 et au début 2000 semblaient avoir eu une plus grande influence sur les nombres, due à leur grande popularité.

En effet, la clientèle internationale ne comptait que pour 7% des inscriptions en 2017, ce qui a eu un impact minime selon lui. Tout de même, entre 2000 et 2015, 14 fois plus d’étudiants internationaux se sont inscrits en anglais à la Laurentienne, contre seulement deux fois plus en français.

Parallèlement, la fermeture du campus de Barrie et la perte de popularité des mêmes programmes expliquent la légère remontée du poids démographique des francophones au sein des étudiants depuis 2016.

Il rapporte que la création de programmes uniquement en français est aussi une des raisons de la remontée des chiffres des francophones depuis 2016.

Appliquer les conclusions aux communautés

M. Hurtubise écrit que son étude démontre «la nécessité de planifier pour que soit évité l’effritement du poids relatif, au sein de leur milieu d’appartenance, des communautés de langue officielle en situation minoritaire».