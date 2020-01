Effet multiplicateur, prise 3

L’organisme bénéficiaire devra «représenter et appuyer la population francophone, entre autres, les femmes entrepreneures, les jeunes entrepreneur.e.s et les immigrant.e.s francophones, ou toucher aux secteurs du tourisme, du développement économique et de l’économie sociale».

Pour présenter une demande, il faut créer un profil en ligne et suivre les indications. Un webinaire à l’intention des intéressés sera offert par l’AFO le 30 janvier à 14h. On peut aussi joindre le coordonnateur Carl Lamarche à [email protected] ou au 613-744-6649 poste 143.

Les demandes complétées seront reçues jusqu’au 5 mars à 16h.