«Effet multiplicateur»: l’AFO renouvelle son offre de subventions non remboursables

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) lance la quatrième ronde d’Effet multiplicateur, le programme d’aide financière non remboursable financé par l’Agence fédérale de développement économique de l’Ontario (FEDDEV).

Géré par l’AFO, le financement de 1,2 million $ sur 3 ans veut servir à renforcer la capacité de développement économique des organismes et entreprises francophones de la province. Des montants non remboursables variant de 5 000 $ à 25 000 $ seront versés aux entreprises et organismes communautaires admissibles.

Le projet et l’organisme doivent desservir un territoire local ou régional, et non pas provincial, national ou international. Il doit être un nouveau demandeur ou avoir déjà été refusé au programme.