Édition virtuelle de Contact Ontarois: confiance «malgré les défis»

«Se réinventer»

«D’année en année, on ajoute des choses à la roue, pour rendre [chaque nouvelle édition] plus performante ou plus au goût du jour. Mais là, il a fallu complètement se réinventer. Et c’est dur d’avancer dans l’inconnu. [Comme] on a toujours fait du live, on ne connaissait pas vraiment les plateformes, on ne savait pas lesquelles allaient le mieux répondre à nos besoins et maximiser» l’impact sur les délégués diffuseurs, explique-t-il.

Leur choix s’est porté sur Swapcard, entre autres parce qu’elle permet aux personnes inscrites de se créer un profil personnalisé, où chacun peut ajouter des informations de contact, et des liens vers des sites Internet.

Tout cela facilite les interactions professionnelles entre artistes et diffuseurs.

Swapcard permet aussi à RO d’administrer des kiosques virtuels et une «salle de contacts» virtuelle qui facilitent les échanges et les prises de rendez-vous. «C’est la plateforme qui nous donnait le plus l’impression d’être ensemble, même si on est tous éloignés.»

Tout cela constitue donc bien un virage numérique, et non une solution transitoire, ou éphémère. «Il est fort probable que l’on conserve l’idée des captations des vitrines préenregistrées, même quand on va retourner en présentiel», lors des futures éditions de RO, mentionne le directeur général de RO.