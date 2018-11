D’un océan à l’autre en vélo

Mathieu LeBlanc et Ali Becker veulent normaliser la vie active... et le cannabis

Claire Lanteigne (Le Moniteur acadien)

16 novembre 2018 à 9h00 16 novembre 2018 à 9h00

Après 135 jours de vélo pour traverser le pays, de Victoria le 1er juin à Halifax le 13 octobre dernier, Mathieu LeBlanc et Ali Becker ont pris quelques semaines de repos à Shédiac.

Leur Good Vibes Tour célébre la légalisation du cannabis, tout en faisant la promotion de la vie active et du temps passé à l’extérieur, ont-ils expliqué au Moniteur acadien. Mathieu LeBlanc en était à sa troisième traversée du pays en vélo!

Vies plates

«Nous nous sommes rencontrés cinq ans passés, lors d’une soirée pour célébrer mes 29 ans», de dire Mat, «et nous avons connecté à cause des vélos et des planches.»

«Nous n’avions pas tellement une vie saine et active et nous n’aimions pas nos emplois. Le lendemain, je me suis cassé le pelvis en vélo de montagne et, pendant la convalescence, nous avons décidé de nous mettre en forme.

Ils ont dû y aller étape par étape. «Ali n’était pas tellement en forme physiquement. Nous avons adopté un meilleur style de vie en mangeant mieux, en faisant de l’exercice, en arrêtant de boire… et l’usage du cannabis a fait partie de cette transition. Notre style de vie s’est beaucoup amélioré.»

Le couple partage son expérience sur le site www.matandali.com.

Aventure incroyable

Quelques mois après, en 2015, le couple a fait un premier voyage en vélo de quatre mois: 9000 kilomètres de l’Ouest à l’Est du pays. «C’est en lisant le journal de Mat sur son voyage solo [qui l’a mené de Vancouver à Shédiac en 2011] que j’ai été inspirée de l’accompagner sur le prochain et celui-ci», de dire Ali.

Mat poursuit: «Le voyage a été une aventure incroyable, un grand succès qui nous a aidés à nous transformer en personnes plus en forme, en santé et heureuses. Ceci renforçait les choses que nous aimions, dont le bien-être, le cannabis et le temps passé dehors.»

Le couple demeure à Surrey, C.-B., une communauté «progressiste» favorable au cannabis, qui leur a permis, disent-ils, de sortir de leur ancien état d’esprit et de trouver le courage de s’ouvrir et de partager leur histoire.

Itinéraire moins conventionnel

Leur enthousiasme pour le cyclotourisme, l’exploration de l’arrière-pays, le camping et l’aventure leur a fait choisir un itinéraire moins conventionnel cette année.

Le tour a été commandité par Weedmaps et, tout au long du voyage, ils ont rencontré des gens à qui ils ont parlé de vie saine et active, de consommation de cannabis et de l’équilibre dans sa vie.

«Chaque journée a été un grand succès. Nous avons été bien accueillis partout et nous avons touché les gens», de conclure le couple LeBlanc-Becker.