Les dons de partis politiques aux députés: légaux mais pas éthiques

Elle a promis mercredi que si les électeurs la choisissent comme première ministre, le 2 juin, elle interdira la pratique des députés qui puisent dans les fonds des associations locales des partis pour payer leurs dépenses.

«C’est une bonne idée», convient le co-fondateur de Democracy Watch, Duff Conacher. Cet organisme préconise la réforme démocratique et la responsabilisation gouvernementale, notamment.

Duff Conacher est doctorant à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et un expert du processus électoral et des questions de financement et de dons politiques.

Les donateurs ne le savent pas

«Les donateurs ne donnent pas leur monnaie aux partis et aux associations locales pour que ce soit donné aux politiciens», note le spécialiste. «Les politiciens ont déjà des salaires qui sont plus élevés que 90% des électeurs, en Ontario. Ils sont riches.»

Il constate que pour les députés fédéraux, il est illégal de recevoir des allocations à même les fonds de leurs partis. Il juge que ça devrait l’être aussi en Ontario.