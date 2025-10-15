Difficulté de concentration chez les moins de 40 ans ?

Les jeunes ont-ils plus de difficulté à se concentrer et à mémoriser? En tout cas, ils en ont l’impression: entre 2013 et 2023, les 18-39 ans sont le seul groupe d’âge aux États-Unis chez qui on mesure une hausse significative du problème.

Il n’est pas clair s’il s’agit d’un problème réel ou de perception, précisent les auteurs d’une recherche parue le 24 septembre dans la revue Neurology. Mais le fait que ce groupe d’âge soit le seul chez qui l’on observe une telle croissance est intrigant.

10%

Ainsi, chez les adultes américains de 18 à 39 ans sans symptômes dépressifs, la proportion de ceux qui disaient éprouver des problèmes cognitifs — de mémoire ou de concentration — était de 5% en 2015. Elle est ensuite passée à près de 10% en 2023.

En comparaison, la proportion des 70 ans et plus était restée stable, et celle des 40-54 ans n’avait pas augmenté de façon significative (de 4,5% à 6%).

S’il s’agit d’un problème réel, il nécessitera une plus grande attention, écrivent les chercheurs, parce que la présence de problèmes cognitifs à un jeune âge se répercutera inévitablement sur le reste de la vie personnelle et professionnelle.

À cause du numérique?

L’augmentation chez les plus jeunes pourrait tout autant être le résultat de leur utilisation du numérique, incluant les réseaux sociaux, que d’une prise de conscience d’un problème que les générations précédentes n’osaient pas nommer.