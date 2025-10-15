Difficulté de concentration chez les moins de 40 ans ?

concentration
De plus en plus de gens de moins de 40 ans disent avoir plus de difficulté à se concentrer et à mémoriser. Photo: iStock.com/Wavebreakmedia
Publié 15/10/2025 par Agence Science-Presse

Les jeunes ont-ils plus de difficulté à se concentrer et à mémoriser? En tout cas, ils en ont l’impression: entre 2013 et 2023, les 18-39 ans sont le seul groupe d’âge aux États-Unis chez qui on mesure une hausse significative du problème.

Il n’est pas clair s’il s’agit d’un problème réel ou de perception, précisent les auteurs d’une recherche parue le 24 septembre dans la revue Neurology. Mais le fait que ce groupe d’âge soit le seul chez qui l’on observe une telle croissance est intrigant.

10%

Ainsi, chez les adultes américains de 18 à 39 ans sans symptômes dépressifs, la proportion de ceux qui disaient éprouver des problèmes cognitifs — de mémoire ou de concentration — était de 5% en 2015. Elle est ensuite passée à près de 10% en 2023.

En comparaison, la proportion des 70 ans et plus était restée stable, et celle des 40-54 ans n’avait pas augmenté de façon significative (de 4,5% à 6%).

S’il s’agit d’un problème réel, il nécessitera une plus grande attention, écrivent les chercheurs, parce que la présence de problèmes cognitifs à un jeune âge se répercutera inévitablement sur le reste de la vie personnelle et professionnelle.

À cause du numérique?

L’augmentation chez les plus jeunes pourrait tout autant être le résultat de leur utilisation du numérique, incluant les réseaux sociaux, que d’une prise de conscience d’un problème que les générations précédentes n’osaient pas nommer.

Qui plus est, à travers les différentes tranches d’âge, l’effet semble plus prononcé chez les groupes à faibles revenus.

Ces données proviennent de l’enquête annuelle sur la surveillance des facteurs comportementaux de risque, une enquête réalisée par téléphone chaque année par les autorités locales de la santé des États-Unis, en collaboration avec le Centre de contrôle des maladies (CDC), une agence fédérale.

Incertitudes

Il n’est toutefois pas certain si l’enquête continuera d’avoir lieu: elle fait partie des sites web gouvernementaux dont le gouvernement Trump avait fait disparaître les données au début de 2025.

Un jugement du tribunal a temporairement obligé le CDC à remettre ces données en ligne, mais le site contient, depuis, une notice voulant que «l’administration Trump rejette l’idéologie de genre en raison des dommages et de la division qu’elle cause».

