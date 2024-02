Difficile de «déneiger» le titre de tempête du siècle

Mais qu’en est-il du XXe siècle? La tempête qui est le plus souvent étiquetée comme étant celle «du siècle» est celle de l’hiver 1971. Entre le 3 et le 5 mars, une partie du continent nord-américain, y compris le Québec et les provinces de l’Atlantique, a été balayée par ce blizzard.

Montréal reçoit presque 60 cm de neige, ce qui est loin des 150 cm de cette année au Cap-Breton, mais ce sont les vents de plus de 100 km/h qui vont paralyser la région. Certaines personnes doivent dormir à leur lieu de travail, ce qu’on pourrait qualifier de l’inverse du travail à domicile.

Quatre ans plus tôt, en avril 1967, on a rapporté 175 cm de neige dans le sud de l’Alberta. Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il s’agissait en fait de deux tempêtes au cours du même mois. Bel essai, mais ça ne compte pas.

Deux tempêtes du siècle?

Un autre blizzard vient rivaliser avec celui de 1971, soit celui du 12 au 15 mars 1993. Les Américains vont non seulement lui donner le nom de «tempête du siècle», mais aussi de «superstorm» [supertempête] ou «the great blizzard of 1993» [le grand blizzard de 1993].

Ce mégasystème couvrait un immense territoire allant du Honduras (qui, en passant, n’a pas reçu de neige) jusqu’à l’Est du Canada. C’était à la fois un ouragan en Floride et un blizzard dans le Nord. Là on jase.