Deux points de vue valent mieux qu’un

Mais, qui dit langage, ni dit pas langue. Le langage est la capacité de s’exprimer par la parole alors que la langue est la manifestation de cette capacité. Le français et l’anglais, par exemple, sont des langues, pas des langages.

Les universalistes, tel que le linguiste américain Noam Chomsky, croient que nous pensons tous de la même façon, quelle que soit notre langue, en raison de la nature universelle du langage.

Mais depuis les premières études linguistiques des langues autochtones en Amérique du Nord, datant de la fin du 19e siècle, les avis sont partagés sur ce point.

Le relativisme linguistique

Le relativisme linguistique, ou l’hypothèse de Sapir-Whorf, nommée en honneur de l’anthropologue américain et de son étudiant, est la théorie selon laquelle la langue affecte et reflète les actions et les pensées de ceux qui la parlent.

Cette hypothèse est partagée par des imminences grises comme Wilhelm von Humboldt, linguiste allemand, Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue français, et plus récemment Dan Slobin, professeur de linguistique et de psychologie à l’université de la Californie.