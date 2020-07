Des superbactéries dans votre douche?

Environnement propice

Selon les scientifiques, l’environnement chaud et humide des drains des douches serait attirant pour les bactéries.

De plus, les cellules mortes et les déchets organiques sur le corps des personnes qui s’y lavent permettraient aux microbes de se nourrir et de se multiplier.

Les savons antibactériens et autres produits nettoyants favoriseraient ensuite la croissance des bactéries résistantes.

Du fait que la plupart des bactéries détectées ne présentent pas de dangers pour ceux qui prennent une douche, c’est plutôt la propagation des gènes de résistance dans l’environnement qui préoccupe les chercheurs.