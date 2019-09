Des services de garde accrus pour les francophones d’Orangeville

Le Conseil scolaire Viamonde peut aller de l’avant avec son projet de construction visant l’ajout de 49 places en garderie ainsi qu’un centre de littératie familiale ON Y VA à son école élémentaire des Quatre-Rivières à Orangeville.

L’annonce a été faite ce vendredi 20 septembre par la députée provinciale de Dufferin-Caledon, Sylvia Jones, au nom du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, en présence de dignitaires du Conseil scolaire et de la représentante de la ville d’Orangeville, Laurie Jane.

La prochaine étape du projet de 1,8 million $ consistera au lancement d’un appel d’offres afin d’identifier l’entrepreneur qui prendra la responsabilité du chantier de construction, et ce, le plus tôt possible. Les premiers enfants pourraient être accueillis dans les nouveaux locaux dès l’automne prochain.