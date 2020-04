Des producteurs francophones inquiets de la réforme de l’ONF

Renforcer les programmes

Dans une toute première entrevue accordée au sujet de sa réforme, le commissaire du gouvernement à la cinématographie et président de l’ONF, Claude Joli-Cœur, a indiqué à Francopresse que l’organisme vise à renforcer les programmes français et anglais, notamment en regroupant toute la production, en français et en anglais, et en décentralisant la prise de décisions. «Ce que j’ai voulu créer, c’est la force du groupe», dit-il.

Les productions au sein de l’ONF sont encadrées par des entités nommées «studios». Avant la réforme, les productions numériques anglaises et françaises étaient réunies dans une même unité, un même studio pancanadien. Même chose pour les productions institutionnelles et les productions spéciales.

Ces deux studios n’existent plus. Les productions francophones et anglophones qui en faisaient partie ont été intégrées dans les grands programmes français et anglais.

«On a regroupé les forces vives de l’organisation selon le champ linguistique», explique Claude Joli-Coeur. «C’est quelque chose qui répondait aux demandes autant envers la rationalisation et la cohérence que la création de pôles synergiques.»

Le pouvoir aux producteurs exécutifs

Autre volet important de la restructuration: le pouvoir de décision se déplace.