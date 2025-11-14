Des primes de 25 000 $ pour les infirmières en soins de longue durée

Le gouvernement de l’Ontario veut offrir des dizaines de milliers de dollars en primes aux infirmières pour les inciter à travailler dans les établissements de soins de longue durée.

La ministre des Soins de longue durée, Natalia Kusendova-Bashta, a annoncé cette semaine le lancement d’un nouveau programme qui pourrait, selon elle, ajouter jusqu’à 8000 infirmières au système.

Elle-même infirmière autorisée, la ministre dit savoir «à quel point il est important d’augmenter le nombre d’infirmières et d’infirmiers dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario pour garantir aux résidents la qualité des soins et la qualité de vie dont ils ont besoin et qu’ils méritent».

Incitatifs

Le budget alloué à ce nouveau programme s’élève à 180 millions $ et financera trois initiatives distinctes.

L’une d’entre elles vise à offrir des bonus aux infirmières qui s’engagent à travailler dans le secteur.