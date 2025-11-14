Des primes de 25 000 $ pour les infirmières en soins de longue durée

infirmières, soins de longue durée
La ministre Natalia Kusendova-Bashta avec des infirmières et infirmiers. Photo: Facebook
Publié 14/11/2025 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le gouvernement de l’Ontario veut offrir des dizaines de milliers de dollars en primes aux infirmières pour les inciter à travailler dans les établissements de soins de longue durée.

La ministre des Soins de longue durée, Natalia Kusendova-Bashta, a annoncé cette semaine le lancement d’un nouveau programme qui pourrait, selon elle, ajouter jusqu’à 8000 infirmières au système.

Elle-même infirmière autorisée, la ministre dit savoir «à quel point il est important d’augmenter le nombre d’infirmières et d’infirmiers dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario pour garantir aux résidents la qualité des soins et la qualité de vie dont ils ont besoin et qu’ils méritent».

Incitatifs

Le budget alloué à ce nouveau programme s’élève à 180 millions $ et financera trois initiatives distinctes.

L’une d’entre elles vise à offrir des bonus aux infirmières qui s’engagent à travailler dans le secteur.

Celles qui acceptent de travailler dans un établissement de soins de longue durée pendant deux ans auront droit à une prime de 25 000 $, et celles qui choisissent de s’établir dans un foyer d’une région rurale, éloignée ou nordique recevront 10 000 $ en plus.

Et en plus des 35 000 $ que recevront les infirmières qui choisissent ces régions typiquement mal desservies, la province promet 10 000 $ pour aider à couvrir les frais de déménagement.

Des programmes d’incitation à la profession d’infirmière existent déjà en Ontario, mais ils relèvent du ministère de la Santé.

C’est la première fois que le gouvernement de Doug Ford offre de tels incitatifs dans le système de soins de longue durée.

Mentorat

La province veut aussi investir 110 millions $ sur trois ans pour créer un programme qui visera à offrir du mentorat aux nouvelles infirmières et 665 000 $ dans un projet pilote pour permettre à 40 étudiants en soins infirmiers d’acquérir de l’expérience en travaillant dans un foyer de soins de longue durée.

Les trois associations d’infirmières de la province, soit celles qui représentent les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires autorisées, ainsi que les infirmières praticiennes, se sont dites satisfaites de l’investissement annoncé par la ministre Kusendova-Bashta.

Redressement des soins de longue durée

La province a rappelé cette semaine qu’elle s’était dotée d’un plan de redressement des soins de longue durée et de résorption des listes d’attente, qui comprend l’ajout de personnel, mais aussi de lits dans les établissements.

En 2021, le gouvernement progressiste-conservateur a adopté une loi visant à accroître la quantité de soins directs que reçoivent les résidents de foyers de soins de longue durée, et il affirme avoir atteint sa cible cette année, soit une moyenne de quatre heures de soins par jour.

À son arrivée au pouvoir en 2018, le gouvernement de Doug Ford s’était aussi engagé à construire 30 000 nouveaux lits de soins de longue durée sur une période de dix ans.

N’empêche, la province est tellement loin d’atteindre son objectif qu’il faudra encore en ajouter environ 25 000 d’ici sa date butoir, soit 2028, selon un récent rapport du Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario.

Son analyse révélait que l’Ontario comptait 79 212 lits de soins de longue durée en 2024-2025, soit seulement 1195 de plus qu’en 2018.

