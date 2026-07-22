Des moyens intelligents de protéger votre identité en ligne

Les Canadiens passent plus de temps que jamais en ligne, que ce soit pour leurs opérations bancaires, leurs achats, leur travail ou pour rester en contact.

À mesure que notre empreinte numérique s’étend, la fraude numérique devient plus sophistiquée, faisant du vol d’identité un risque de plus en plus courant. La bonne nouvelle, c’est que quelques habitudes intelligentes peuvent considérablement compliquer la tâche des cybercriminels.

Selon un récent sondage de belairdirect, 59% des Canadiens déclarent ne pas savoir si leurs polices d’assurance actuelles couvrent le vol d’identité.

Cette incertitude peut ajouter du stress à une période déjà difficile, c’est pourquoi il est important de comprendre à la fois les mesures de prévention et de protection.

Signes avant-coureurs

Le vol d’identité ne se manifeste pas toujours immédiatement. Voici quelques signes avant-coureurs les plus courants: