Des moyens intelligents de protéger votre identité en ligne

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Quelques habitudes simples peuvent compliquer la tâche des cybercriminels. Photo: leditionnouvelles.com
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Publié 22/07/2026 par L'Édition Nouvelles

Les Canadiens passent plus de temps que jamais en ligne, que ce soit pour leurs opérations bancaires, leurs achats, leur travail ou pour rester en contact.

À mesure que notre empreinte numérique s’étend, la fraude numérique devient plus sophistiquée, faisant du vol d’identité un risque de plus en plus courant. La bonne nouvelle, c’est que quelques habitudes intelligentes peuvent considérablement compliquer la tâche des cybercriminels.

Selon un récent sondage de belairdirect, 59% des Canadiens déclarent ne pas savoir si leurs polices d’assurance actuelles couvrent le vol d’identité.

Cette incertitude peut ajouter du stress à une période déjà difficile, c’est pourquoi il est important de comprendre à la fois les mesures de prévention et de protection.

Signes avant-coureurs

Le vol d’identité ne se manifeste pas toujours immédiatement. Voici quelques signes avant-coureurs les plus courants:

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• Vous n’arrivez soudainement plus à vous connecter avec vos mots de passe habituels.

• Vous constatez des transactions inconnues sur vos relevés bancaires ou de carte de crédit.

• Vous ne recevez plus certaines factures ou certains relevés habituels.

• Vous recevez des cartes de crédit que vous n’avez pas demandées.

• Vous essuyez des refus inattendus lorsque vous faites une demande de crédit.

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Si l’un de ces cas se produit, il est essentiel d’agir rapidement. Modifiez tous vos mots de passe, annulez vos cartes de crédit et demandez-en la réémission, puis communiquez avec votre institution financière pour l’en informer: quelqu’un pourrait tenter de se faire passer pour vous.

Habitudes simples

Quelques habitudes simples qui peuvent vous aider à réduire les risques:

• Vérifiez régulièrement vos comptes et examinez vos relevés pour détecter toute activité inhabituelle.

• Utilisez des mots de passe solides et uniques pour chaque compte. Évitez d’utiliser des informations personnelles.

• Limitez ce que vous partagez en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux.

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• Méfiez-vous des courriels, textos ou appels non sollicités qui vous demandent des informations.

• Évitez d’utiliser le Wi-Fi public pour effectuer des opérations bancaires ou des achats.

• Déchiquetez vos documents financiers avant de les jeter.

• Vérifiez la sécurité des sites Web en recherchant l’élément «HTTPS» et l’icône du cadenas dans la barre d’adresse.

Assurances

Même avec de bonnes habitudes de prévention, le vol d’identité peut tout de même se produire.

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L’assurance en cas de vol d’identité en ligne peut offrir une protection financière ainsi qu’une tranquillité d’esprit pendant ce qui peut être un processus de rétablissement stressant et long.

Sa couverture et ses caractéristiques varient selon les assureurs, il est donc utile de revoir votre police ou de discuter avec votre assureur pour mieux comprendre ce qui vous est proposé.

Pour en savoir plus sur les moyens de protéger votre identité et rester informé, rendez-vous sur belairdirect.com.

Auteur

  • L'Édition Nouvelles

    Agence canadienne de publi-reportages sur des sujets liés au style de vie. Les articles sont commandités par des gouvernements, associations ou entreprises mentionnés.

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